BBC посвятила новый документальный фильм загадочной истории белухи Хвалдимира, которую обнаружили на берегах Норвегии пять лет назад с оборудованием для наблюдения. Хотя кита на Западе окрестили шпионом, который якобы выполнял некую миссию в интересах России, авторы ленты полагают, что Хвалдимир, скорее всего, был тренирован для подводной охраны.

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Имя Хвалдимир кит получил благодаря сочетанию норвежского слова «кит» и имени Владимира Путина. Связь с Россией в Норвегии объясняли надписью «Санкт-Петербург» на оборудовании, которое было прикреплено к телу животного. Однако, согласно данным фильма, его роль могла быть иной. Исследователи считают, что кит был не разведчиком, а «охранником» подводного пространства, и его история лишь одна из тайных тайн, скрытых в воде.

В фильме также представлены свидетельства о тренировках морских млекопитающих. Ветеран ранней программы ВМС США Блэр Ирвин, разработавший в 1970-х годах систему подводного наблюдения с использованием дельфинов, рассказал, как млекопитающие обучающиеся фиксировали звуки и сигнализировали о приближении подводных диверсантов. Советский Союз позже создал аналогичную программу для охраны флота в Крыму.

Ранее Daily Mail сообщала, что шпионы из России якобы могли следить за подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины в Британии с помощью дронов. Соответствующие выводы были изложены в военных документах, которые изучили журналисты.