Опубликованы концепт-арты фильма «Аватар: Огонь и пепел»

В период с 8 по 10 ноября Disney проводит мероприятие D23, проходящее в Бразилии. В рамках него компания показала новые концепт-арты фильма «Аватар 3» с подзаголовком «Огонь и пепел».

© Чемпионат.com

На них изображены дирижабли, главные герои ленты, безымянная деревня и завораживающий водный мир. Ко всему прочему режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что фильм находится на стадии постпродакшена — это значит, что его съёмки уже завершены.

Премьера третьей части состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

Новые концепт-арты