«Это будет полный провал». Актер «Джокера 2» рассказал о съемках ленты

Американский комик Тим Диллион сыграл эпизодическую роль тюремного надзирателя в фильме «Джокер: Безумие на двоих». О том, как проходил съёмочный процесс ленты, он рассказал в новом выпуске подкаста Джо Рогана.

© Чемпионат.com

Диллион в открытую заявил, что сиквел «Джокера» — это «худший фильм, который когда-либо снимали». Ещё комик поделился, что его коллеги по площадке предрекали ленте провал ещё во время производства.

Видео доступно на YouTube-канале PowerfulJRE. Права на видео принадлежат PowerfulJRE.

Это худший фильм, который когда-либо снимали… Услышав очередное дерьмо, я поворачивался к одному из них [актёров] и говорил: «Что это за хрень?» А они: «Это будет полный провал, чувак». На обеденных перерывах мы обсуждали: «О чём вообще сюжет? Он там есть хоть? Не знаю, вроде он влюбляется в неё [Харли Квинн] в тюрьме?» Смотреть это невозможно даже из ненависти. Вот настолько это ужасно.

«Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса заработал в кинотеатрах всего $ 200 млн. Бюджет ленты составил столько же, поэтому сиквел фильма 2018 года потерпел неудачу по всем направлениям.