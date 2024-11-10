Вышел первый тизер вестерна «Широкий Запад» с Александром Невским

Вышел первый тизер вестерна The Wide West с Александром Невским — премьера в 2025 году
Известный российский актёр и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский опубликовал первый тизер своего нового фильма. Его следующая картина получила название The Wide West («Широкий Запад»).
Режиссёром ленты выступил Джо Корнет, ранее снявший «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». Одни из центральных ролей исполнили Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»)
Сюжет фильм развернется в 1907 году. Японские сумоисты путешествуют по Америке в надежде встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. Вскоре из‑за поломки железнодорожных путей они застревают в небольшом городке с ковбоями.
Премьера картины The Wide West состоится в 2025 году.
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