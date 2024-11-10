Вышел первый тизер вестерна «Широкий Запад» с Александром Невским

Известный российский актёр и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский опубликовал первый тизер своего нового фильма. Его следующая картина получила название The Wide West («Широкий Запад»).

© Кадр из трейлера

Режиссёром ленты выступил Джо Корнет, ранее снявший «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». Одни из центральных ролей исполнили Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»)

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Сюжет фильм развернется в 1907 году. Японские сумоисты путешествуют по Америке в надежде встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. Вскоре из‑за поломки железнодорожных путей они застревают в небольшом городке с ковбоями.

Премьера картины The Wide West состоится в 2025 году.