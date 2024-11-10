«Любовь Советского Союза» собрал в прокате более 100 миллионов рублей

Премьера российской драмы состоялась 7 ноября.

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«Любовь» на 100 млн

Сборы отечественной драмы режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза» в российском прокате превысили 100 млн рублей. Такую сумму лента смогла заработать за три дня. Премьера картины состоялась 7 ноября. По данным портала «Kinobusiness.com», лента возглавила российский прокат в первый день выхода на большие экраны. При этом специалисты предполагают, что к следующему уик-энду фильм сможет собрать более 200 млн рублей, передает издание «Чемпионат».

«Любовь Советского Союза» рассказывает о поколении смелых граждан СССР, которые не застали разрушений революции и гражданской войны и мечтают построить новую жизнь, в которой будет место только для настоящей любви. По сюжету драмы, звезда советского театра и кино 1930-х годов Галина Коврова «бьется за свою любовь в стремительно меняющемся мире». Персонажа называют собирательным образом известных актрис эпохи, среди которых Любовь Орлова и Валентина Серова.

За сердце героини борются Герой Советского Союза, летчик-испытатель Анатолий Ковров и драматург Кирилл Туманов. Фильм основан на реальных событиях, а сами действия охватывают в том числе времена Великой Отечественной войны.

Роли в ленте исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Ангелина Поплавская, Владимир Виноградов, Алена Бабенко и другие. Продюсерами картины выступили Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Виктория Демидова.

Премьера фильма прошла в Москве в кинотеатре «Октябрь». Возле здания была воссоздана атмосфера столицы 30-х годов. Перед входом стояли ретро авто, современные стены внутри спрятали под деревянными панелями и шторами из красного бархата, для гостей выступал музыкальный ансамбль с популярными в то время романсами, передает РИА Новости. Гостей кинотеатра угощали фирменным эскимо и газированными напитками советской эпохи.

Перед показом «Любовь Советского Союза» вся съемочная группа ленты выпустила со сцены бумажные самолетики, которые стали одним из символов картины, и передали эстафету зрителям.

Ставка на «Любовь»

В киноиндустрии видят хорошие перспективы фильма «Любовь Советского Союза» в прокате. Так, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН еще до премьеры заметил, что картина точно не будет проходной, и может собрать хорошую кассу.

«Действительно масштабная история, посмотрим, как она отработает. Могу сказать, что после Петербургского международного кинофорума, большинство букеров и сотрудников кинотеатра, которые смотрели материалы к этому фильму, вышли в глубочайшем восторге. Делать прогнозы рано, но это точно будет знаковый фильм, а не проходная картина со сборами 100-200 млн», - сказал он.

При этом, видимо, желая помочь фильму собрать кассу побольше, российские кинотеатры на время приостановили предсеансовое обслуживание. Ограничения действуют с 4 по 11 ноября. Главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в беседе с НСН подтвердила, что российские кинотеатры охотно убирают иностранные фильмы из «теневого» проката перед крупными отечественными релизами.

«У фильма "Любовь Советского Союза" маркетинг точно будет, как и поддержка "Первого канала". Приостановка предсеансового обслуживания на период с 4 по 11 ноября может сказаться положительно на выручке кинотеатров, если "Любовь Советского Союза" понравится зрителям. Если не понравится, что тоже возможно, то будут проблемы», - объяснила она.

Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев считает, что у фильма не очень хорошие перспективы по прокатным сборам, так как лента, по его мнению, интересна только узкой аудитории.

«Для молодежи этот фильм, скорее всего, окажется не интересен. Он может рассчитывать прежде всего на возрастную аудиторию 40+, или даже 50+, которая традиционно ходит в кинотеатры крайне редко. Это люди с ностальгической эмоцией по Советскому Союзу и по всей советской эстетике. Так что даже дополнительный выходной в ноябре не даст прибавку к кассовым сборам, если фильм не зашел в аудиторию», - заключил собеседник НСН.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в 2024 году сборы российских фильмов за рубежом составили $15,3 млн.