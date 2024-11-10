«Субстанция» стала вторым самым кассовым зарубежным фильмом в России

Фильм ужасов «Субстанция» показывают в кинотеатрах России уже на протяжении семи недель. Картина демонстрирует в отечественном прокате невероятные успехи. К примеру, сборы ленты уже превысили 455 млн рублей, что позволило ей стать вторым самым кассовым зарубежным фильмом в стране за 2024 год.

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Для сравнения: боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи заработал в стране только 445 млн. Первое место в данном рейтинге продолжает удерживать «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма, собравший уже более 537 млн рублей.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.