Критики и зрители в восторге от второго сезона «Аркейна»

Первые критики и зрители уже успели посмотреть и составить мнение о первых эпизодах второго сезона мультсериала «Аркейн». Сиквел шоу продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

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Все остались в полном восторге от второго сезона. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» продолжения шоу составил 100% на основе 15 отзывов. Критики и зрители хвалят сериал за сильный сценарий, запоминающийся саундтрек, невероятные анимации, а также отличную игру актёров.

Что пишут о втором сезоне «Аркейна»:

«Из-за огромной стоимости сериала мы вряд ли увидим что-то подобное снова — по крайней мере, не в ближайшие несколько лет. До тех пор мы можем продолжать ценить "Аркейн" за то чудо, которым он является…»

«Сценарий, персонажи, сюжет, саундтрек и анимации… Абсолютный шедевр».

«Второй сезон доказывает, что томительное ожидание того стоило. Шоу демонстрирует всё то, за что мы изначально полюбили его, поскольку первые два акта намекают на невероятный, но в какой-то мере сокрушительный, финал истории Вай и Джинкс».

«Первые три эпизода были просто потрясающими. Прекрасно сделанные, эмоциональные, полные потрясающих событий. Если так продолжится и в следующих двух актах, то "Аркейн" станет моим самым любимым мультсериалом».

«Второй сезон мультсериала "Аркейн" в каком-то плане даже лучше первого, который был совершенством. Визуальные эффекты, сюжет, актёрская игра и музыка объединяются для создания чего-то действительно особенного».

Следующие три эпизода выйдут 16 ноября, а финальные три серии можно будет посмотреть 23-го числа.