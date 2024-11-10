В театре Российской Армии состоится премьера фильма "Сцена на передовой"

В Центральном академическом театре Российской Армии состоится всероссийская премьера полнометражного документального фильма "Сцена на передовой". Название не случайно. Картина посвящена творческим бригадам, работающим сегодня в зоне проведения Специальной военной операции.

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Осенью 2022 года Министерством обороны РФ были созданы творческие бригады для поддержания высокого боевого духа бойцов СВО - меньше чем за год агитбригады Минобороны дали более 200 концертов, в которых участвовали свыше 20 творческих коллективов и исполнителей. Впрочем, фронтовые бригады артистов - это давняя российская традиция, ведущая историю от Первой мировой войны до наших дней…

Вспомним, всего за 4 года Великой отечественной войны артисты фронтовых бригад провели почти полтора миллиона концертов. И "Синий платочек" Клавдии Ивановны Шульженко косил врага не хуже боевого пулемета.

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«Да, об участии российских артистов на фронтах специальной военной операции уже много сказано как хороших слов, так и плохих, — рассуждает продюсер фильма Ирина Мисанова. — Поэтому хочется просто назвать имена артистов, которые не отделяют себя от Родины, и готовы ей служить при любых обстоятельствах. Это народная артистка РФ Ольга Богданова, народная артистка РСФСР Алина Покровская, заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, Кавалер орденов СССР и России, участница творческой фронтовой бригады ВОВ Ирина Кострова, заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда, артист фронтовых бригад Артур Григ, Александр Кургускин, Радик Далхин, Замир Янтурин, Илья Баранов, актрисы Алена Фалалеева, Валерия Мисанова, Кристина Фуш, Наталья Плешнева, художники Егор Смирнов, Илья Лебедев, Юрий Бирюков, а также артисты Москонцерта и Санкт-Петербургская группа "Декабрь"».

В фильме нас ждет много музыки, поэзии, историй, которые пробирают до глубины души, а также слезы, улыбки и песни. И невольно хочется петь песни вместе с героями фильма.

И еще одна его особенность. В нем передана уникальная атмосфера, которую создают артисты творческих бригад, ведь именно она там, на поле боя, дает мощный прилив сил, воли и внутренней уверенности в том, что наше дело и мы победим. Зрители увидят известных артистов и художников совершенно другими, бойцами, хоть и культурного, но все же фронта.

Преодолевая трудности полевой жизни, они ездят по расположениям военнослужащих СВО, госпиталями, к жителями освобожденных территорий, стараясь, насколько это возможно, подбодрить и поддержать всех: бойцов, раненых и оставшихся жителей.

Документальный фильм "Сцена на передовой" сняла кинокомпания "Родина" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны Российской Федерации.