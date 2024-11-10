В Петербурге снимают документальный сериал о больных раком детях

Документальный проект рассказывает о жизни детей, борющихся с онкологическими заболеваниями, и их родителях и о поддержке благотворительного фонда «Свет.дети»

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В первых числах ноября стартовал первый в России документальный онлайн-сериал «Жизнь на Острове», рассказывающий о подопечных благотворительного фонда «Свет.дети». Этот уникальный проект о людях, которые борются с онкологическими заболеваниями, а также о тех, кто помогает им в этом процессе, рассказывает историю семей, приезжающих на лечение в онкологические клиники Санкт-Петербурга.

Сюжет сериала сосредоточен на том, как семьи, приезжающие из разных уголков России и СНГ, находят поддержу и комфорт в «Острове» — двух квартирах на Васильевском острове, арендуемых фондом для подопечных. В отличие от традиционного подхода к освещению таких тем, создатели проекта стремятся показать не только тяжёлые моменты, но и простые радости, которые переживают герои между посещениями больницы и дома.

«Мне хотелось бы рассказать о том, как на "Острове" живут дети и родители из разных городов, как они знакомятся, поддерживают друг друга и продолжают общаться даже после того, как завершили лечение. "Остров" — это не просто место, где люди находят временное пристанище, это пространство, которое вокруг болезни создаёт свою уникальную жизнь», — делится куратор проекта Ольга Стриженкова.

Героями первой серии стали семилетняя Алисия и её мама Мария. Они приехали из Беларуси на лечение в Санкт-Петербург, чтобы пройти протонную терапию — один из самых современных методов лечения онкологических заболеваний. За два месяца проживания на «Острове» им удалось не только пройти лечение, но и стать частью сообщества других таких же смелых людей, сталкивающихся с трудностями, связанными с болезнью.

Режиссёром проекта стал Дмитрий Омельченко, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, который также является преподавателем Высшей школы экономики. По его словам, проект представляет собой вызов в плане чувствительности, так как важно передать истории людей без излишней драматизации, показывая надежду и моменты радости, которые возможно пережить в самых трудных жизненных ситуациях.

«Мы хотим показать реальную жизнь наших героев, не добавляя лишней трагичности в их истории. Главное — это не болезнь, а человек, который остаётся человеком, несмотря на все трудности», — подчеркивает Дмитрий Омельченко.

Сериал снимается при поддержке Фонда президентских грантов. Всего будет выпущено 12 серий, а съёмки продолжатся в других городах России. По словам Ольги Стриженковой, в будущем планируется создание полнометражного фильма на основе материалов сериала.

Первую серию онлайн-сериала «Жизнь на Острове» можно посмотреть здесь.

О фонде «свет.дети»

Фонд «свет.дети» с 2008 года оказывает всестороннюю помощь детям и подросткам, проходящим лечение в Санкт-Петербурге. Он поддерживает семьи, предоставляя финансовую помощь на оплату лечения, проживания, питания, а также предлагает психологическую поддержку на всех этапах лечения.

Фонд также реализует программы по помощи медицинским учреждениям и развитию Федерального регистра доноров костного мозга, а также содействует улучшению условий лечения и реабилитации детей с онкологическими заболеваниями.