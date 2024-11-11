Джордж Мартин обсуждал с Мейси Уильямс проект про Арью Старк

Недавно Джордж Р. Р. Мартин намекнул, что встречался с актрисой Мейси Уильямс, которая известна по роли Арьи Старк в «Игре престолов». Писатель и Уильямс якобы обсуждали потенциальный спин-офф проекта про Арью. Чем всё закончилось, пока трудно сказать.

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Сам Мартин не стал делиться деталями, «чтобы не сглазить».

Не могу рассказывать об этом подробно, чтобы не сглазить. Но скажу, что это может быть очень весело.

Сама Уильямс ранее говорила о желании вернуться к роли Арьи Старк, поскольку она очень полюбила свою героиню и само шоу. Некоторые инсайдеры тоже говорили о желании Мартина сотрудничать с HBO по поводу выпуска спин-оффа «Игры престолов» об Арье.