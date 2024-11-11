Завершились съемки сериала «Таганрог»

Съемки восьмисерийной военно-исторической драмы "Таганрог" о героях донского подполья, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Ростовской области в Великую Отечественную войну, завершились в Санкт-Петербурге. Об этом "Российской газете" заявили в пресс-службе кинокомпании "Триикс Медиа", которая совместно с "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") занимается созданием картины.

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"Помимо Северной столицы, съемки проходили в Ленинградской и Ростовской областях, а также непосредственно в Таганроге. Активная подготовка к созданию картины началась в марте 2024 года и длилась около 4 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Производственный период стартовал в июле и составил 60 съемочных смен, то есть 720 часов. Итоговое количество участвовавших в съемках региональных актеров, в том числе массовых сцен, превысило 4,5 тыс. человек. Среди них - воспитанники регионального отделения Всероссийского движения детей и молодёжи "Движение первых".

События, которые легли в основу сюжета, были взяты из архивных документов о планах нацистской Германии по геноциду народов СССР. Их отбором занималась проявившая интерес к подвигу своих предков молодежь Ростовской области. Кроме того, историческая линия сериала перекликается с современной, связанной с проведением специальной военной операции. Для достижения максимальной достоверности в качестве консультантов были привлечены участники СВО, представители Российской академии наук и общественных ветеранских организаций.

Идея создания сериала "Таганрог" принадлежит руководителю поискового объединения "Миус-Фронт", военному историку из Ростова-на-Дону Андрею Кудрякову.

Символично, что режиссером проекта стал уроженец Ростовской области Армен Назикян.

"Для меня большая честь работать над таким серьезным историческим проектом. Благодарен продюсерам, что мне доверили экранизацию подвига моих земляков. Съемки проходили в сжатые сроки, у группы не было времени на раскачку, каждый из нас по максимуму вложил свой талант в общее дело", - поделился впечатлениями Назикян. "Около двух недель мы работали в Таганроге, было много натурных съемок, местные актеры и простые горожане работали в кадре. Когда мы снимали непостредственно в местах тех страшных событий, чувствовали огромную поддержку и интерес со стороны таганрожцев. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно участвовал в создании нашего сериала", - отметил режиссер.

По сюжету картины, офицера госбезопасности Виктора Швеца, роль которого исполняет актер Денис Донской, направляют в Таганрог, где ему необходимо будет организовать разведывательную и подпольную деятельность под видом поволжского немца Густава Шварца против оккупационной власти нацистов.

Как рассказал актер, он сам родом из Новочеркасска Ростовской области.

"Так что мой персонаж - мой земляк. Я хорошо его прочувствовал, его дух. Это воля, ответственность, образованность, интеллигентность, это настоящий мужчина, глыба. Я сам стремлюсь быть похожим на такого цельного и сильного мужчину. У людей того времени была другая природа чувств, было непросто, но я старался передать это мироощущение. Надеюсь, зритель увидит и прочувствует нашу работу, ему отзовется эта история", - уточнил Донской.

Благодаря действиям Виктора Швеца численность подполья увеличивается до сотен человек. Они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание. Их руководителем становится Василий Афонов. Его роль исполняет актер Кирилл Балобан. В реальной жизни Василий Афонов действительно руководил антифашистской организацией в Таганроге.

"При подготовке к роли мы читали множество различных исторических материалов. Я изучил биографию своего персонажа. Основная сложность работы над военно-историческим проектом - сделать это достойно. Наша ответственность - передать зрителям честно и достоверно эту историю. Смысл таких проектов - чтобы люди не забывали о тех страшных событиях, лишний раз напомнить и почтить память героев. Ещё одна важная миссия - через экран рассказать нашу общую историю подрастающему поколению, которое уже мало смотрит советские фильмы и читает книги того времени. Сериал "Таганрог" является хорошей возможностью донести до них важные вещи", - сообщил Балобан.

Генеральными продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сценаристами стали Мария Ошмянская и Александр Иванов. Роли также исполнили: Алексей Красноцветов, Сергей Жарков, Данила Якушев, Юрий Батурин, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, и другие актеры.

Сериал выйдет в 2025 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.