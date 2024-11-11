Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не выйдет в России

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в России. Премьера ожидалась уже 14 ноября, но её не состоится, поскольку ленте не выдали прокатное удостоверение.

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По какой причине это случилось, не уточняется. Собираются ли картине выдавать прокатное удостоверение, пока сказать сложно.

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.