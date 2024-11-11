Выходит документальный сериал о ментальных расстройствах "Со всеми бывает"

Премьера документального сериала "Со всеми бывает", главные герои которого - молодые люди с ментальными расстройствами, состоится 13 ноября. Это первый крупный проект, который не просто разбирает важную социальную тему, но авторы привлекают героев, которые не боятся рассказать широкой аудитории о своих диагнозах и связанных с ними проблемами.

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У проекта важная социальная миссия: дестигматизировать ментальные расстройства и показать, что люди с диагнозом при должной терапии могут вести обычную жизнь. Каждый эпизод документального сериала посвящен конкретному заболеванию: тревожное расстройство, биполярное расстройство, депрессия, РПП (расстройства пищевого поведения), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), ПРЛ (пограничное расстройство личности). Сериал снимался при поддержке Института развития интернета.

В проекте приняли участие популярные блогеры рунета Денис, Елена и Василиса Кукояки, стилист Гоша Карцев, музыканты Стас Пьеха, Елена Катина, Сюзанна Каменская и Тося Чайкина, чья песня "Я не хочу сидеть дома" звучит во время титров.

В каждой серии приглашенные эксперты рассказывают про распространенные стереотипы и современные методы лечения и профилактики обострений психических болезней. Специалисты дают рекомендации близким о том, как выстроить здоровую коммуникацию с больным, а тому, кто испытывает проблемы со здоровьем - как рассказать о своем диагнозе так, чтобы его поняли. Автор идеи и креативный продюсер - Мария Кацал. Режиссер - Александр Македонский. Среди продюсеров - Дмитрий Крайнов, Ангелина Ашман и другие.

Сериал выйдет на платформе KION.

Премьера многосерийного фильма (эпизод о тревожных расстройствах) состоялась в августе этого года на фестивале Original+Doc. Он получил диплом от жюри СМИ и приз за самого оригинального героя от индустриального жюри под председательством Сергея Дебижева. В ноябре состоялась премьера серии о биполярных расстройствах в Индустриальной программе фестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге (куратор программы - Сусанна Альперина).

Прямая речь

Гоша Карцев, стилист:

«Когда у тебя депрессия, ты понимаешь, что не хочешь ничего: ни ездить на работу, ни разговаривать с кем-то. Нет ни положительных, ни негативных эмоций. И многие люди живут с этим, не зная, что у них есть диагноз. Я рад, что сейчас это широко освещается в медиа - в частности, в этом фильме».

Стас Пьеха, актер:

«Обсуждать психологические недуги нужно так же, как, например, вирусные заболевания. Я не просто рассказывал, что я какой-то бедолага, - я объяснял, как из этого можно выбраться. Поэтому с удовольствием делился, ведь сам понимаю, насколько это важно для кого-то. Если то, чем я делюсь, будет полезным хотя бы для одного человека, это уже круто и очень значимо для меня».

Сережа ОМГ, блогер:

«Участие в проекте было не просто сложным, а безумно сложным. Для меня это был не просто рассказ, а погружение в то состояние, из которого я с трудом выбирался. Мы сделали важное дело».

Анастасия Скопцова, фигуристка: