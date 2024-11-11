Будущее кино: взгляд изнутри на технологии и тренды киноиндустрии

Юлия Гладченко - актриса театра и кино пообщалась с представителем редакции и рассказала RuNews24.ru о том, какие тенденции главенствуют сейчас на «фабрике грез»

«Как артист, живущий и работающий в Голливуде, снимающийся в сериалах, фильмах и рекламе, я наблюдаю, как современные технологии захватывают кинематограф. Они и вредят нашей работе и, наоборот, способствуют развитию. Эти технологии сильно упрощают многие процессы», - поделилась актриса.

Она привела в пример искусственный интеллект (ИИ). Сценарии теперь можно создавать буквально за 30 секунд, просто задав тематику и ключевые тезисы, а из трех человек на площадке ИИ может создать толпу в сто человек. С помощью ИИ можно "воскрешать" ушедших звезд и вставлять их в новый материал.

«Это, безусловно, экономит время и деньги, а качество остается высоким. На последнем кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке был показан первый фильм, полностью сгенерированный искусственным интеллектом — новаторский шаг, но и вызывающий массу вопросов.», - отметила собеседница редакции.

Гладченко добавила, что именно такие технологии стали причиной масштабной забастовки 2023 года, когда Гильдия сценаристов (WGA) и Гильдия актеров (SAG-AFTRA) объединились, чтобы выразить недовольство применением ИИ. Искусственный интеллект, по мнению многих, способен привести к сокращению рабочих мест для актеров и сценаристов.