Маколей Калкин снимется во втором сезоне "Фоллаута"
Известный по роли в "Один дома" актер Маколей Калкин присоединится ко второму сезону сериала "Фоллаут" (Fallout). Подробностями кастинга шоу поделилось издание The Sun. Уточнено, что Калкин "сыграет немного безумного, но гениального персонажа".
Сериал был создан на основе игр Interplay Entertainment, сюжетно история развивается после ядерной войны между США и Китаем.
В ролях: Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Айка Кендрик, Элла Пернелл, Аарон Мотен, Лир Лири.
Шоураннеры проекта - Джонатан Нолан и Лиза Джой ("Мир Дикого Запада").