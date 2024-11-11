Маколей Калкин снимется во втором сезоне "Фоллаута"

Известный по роли в "Один дома" актер Маколей Калкин присоединится ко второму сезону сериала "Фоллаут" (Fallout). Подробностями кастинга шоу поделилось издание The Sun. Уточнено, что Калкин "сыграет немного безумного, но гениального персонажа".

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Сериал был создан на основе игр Interplay Entertainment, сюжетно история развивается после ядерной войны между США и Китаем.

В ролях: Уолтон Гоггинс, Кайл Маклахлен, Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Айка Кендрик, Элла Пернелл, Аарон Мотен, Лир Лири.

Шоураннеры проекта - Джонатан Нолан и Лиза Джой ("Мир Дикого Запада").