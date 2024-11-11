$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

Появились новые кадры ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Телеканал ТНТ представил свежие кадры ремейка «Бриллиантовой руки» под названием «Небриллиантовая рука» На них можно увидеть известных артистов.

Появились новые кадры ремейка «Бриллиантовой руки»
© Чемпионат.com

Действие фильма развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы».

Премьера состоится 31 декабря на ТНТ.

Фильмы и сериалы
Бриллиантовая рука
2