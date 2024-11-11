В центре «‎Россия»‎ прошел спецпоказ фильма «‎Северный морской путь»‎

Специальный показ документального сериала "Северный морской путь" режиссера Светланы Музыченко прошел в национальном центре "Россия". Об этом сообщила пресс-служба центра.

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«‎В национальном центре "Россия" прошел показ документального сериала "Северный морской путь" режиссера Светланы Музыченко, снятого при поддержке Института развития интернета. Кинопроект повествует о развитии уникальной арктической артерии России - кратчайшего морского пути между европейской частью страны и Дальним Востоком»‎, — говорится в сообщении.

В фильме показана многовековая история ледового пространства и рождение ледоколов последнего поколения - от постройки на стапеле до отправления в рейс. Съемочная группа стала полноценной частью команды ледокола "Сибирь" и засвидетельствовала все детали ее деятельности.

«‎У нас довольно мало снято документальных фильмов об Арктике и Северном морском пути, а ведь особенно интересно то, что не изучено. Поэтому это фильм для всей страны. Молодой аудитории будет интересно узнать, как происходит работа на атомном ледоколе: возможно, кого-то она привлечет, потому что все-таки в ней есть какая-то романтика. А более взрослым зрителям будет интересно узнать, что мы делаем в Арктике. А мы там выполняем очень важную функцию: наш ледокол ежедневно осуществляет огромное количество грузоперевозок. Экономически это для нас очень выгодный регион, и, мне кажется, вся страна должна об этом знать»‎, — отметила исполнительный продюсер фильма Дарья Быкова.

Картина, еще не вышедшая в широкий прокат, стала одним из победителей второго фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc, прошедшего в августе 2024 года.

Национальный центр "Россия" был создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.