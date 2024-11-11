Стартовали съемки второго сезона детективного сериала «Фишер»

Кинокомпания «Студия 812» объявила о старте производства второго сезона сериала «Фишер». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре Wink.

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Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Сюжет будет основан на реальных событиях, другими подробностями авторы обещают поделиться позже.

В продолжении вновь сыграют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Шоураннерами вновь выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина.