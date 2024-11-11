Объявлена дата премьеры шоу «Работяги»

Премьера реалити "Работяги" с Романом Костомаровым состоится 2 декабря на "Пятнице!". Шоу будет выходить по понедельникам в 19:00. Всего в эфир выйдет 9 эпизодов и финал. Впервые легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию выступит в роли телеведущего.

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"Работяги" - это новое экстремальное реалити, в котором герои труда и профессионалы своего дела будут проходить марафон со смертельно опасными испытаниями и бороться за 10 миллионов рублей.

В шоу участвуют 40 человек со всей России. Среди них профессиональные крановщик, сварщик, пожарный, слесарь, швея, спасатели МЧС, технолог регенерации соляно-кислотных растворов, машинист поезда и представители других профессий. Экстремальный марафон продлится 10 недель.

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Прямая речь

Роман Костомаров:

— Предложение стать ведущим я получил совершенно неожиданно, и оно меня заинтересовало. Согласился сразу. Так как это мой первый опыт в качестве ведущего, поначалу было очень волнительно, но сейчас у меня все выходит гораздо лучше, смелее, чувствую себя уверенно.

Кстати, благодаря проекту я научился терпению. Неожиданно, но да. Мы, спортсмены, привыкли, что все должно происходить вовремя. А на съемках все по-другому, случаются задержки: перестановка света, смена локаций. Много времени проводишь в ожидании, что очень непривычно для спортсменов. Но сам проект поражает масштабом, необычностью локаций, сложностью испытаний, поэтому все ожидания обоснованы - съемочная команда делает крутую, красивую историю, которая, будем надеяться, откликнется зрителям...

Я не только знаю всех участников по имени и фамилии, но знаю все их истории. За то время, что мы снимаем проект, кто-то раскрылся с хорошей стороны, кто-то - не очень. Но мне больно и грустно расставаться с каждым, ведь постепенно их становится меньше, они выбывают по одному. Кого-то определенного выделить не могу, но больше у меня симпатий на стороне девушек - они борются на равных с большими, сильными, профессиональными мужиками и проявляют себя с лучшей из сторон.

Кстати

Роман Костомаров - уже второй легендарный спортсмен в пуле ведущих "Пятницы!". В 2024 году к лицам канала присоединилась Этери Тутберидзе - она стала ведущей реалити "Большие девочки", второй сезон которого выйдет весной 2025 года.