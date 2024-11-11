Историк обнаружил ряд киноляпов в сериале «Столыпин»

Сериал «Столыпин», показ которого завершился на телеканале «Россия 1», мог ввести в заблуждение многих российских зрителей, заявил историк Святослав Рыбас в интервью KP.RU. Один из киноляпов, по его словам, касается переписки его дочери Марии с террористом.

© Кадр из трейлера

Рыбас отметил, что этому сюжету посвящено несколько серий. В него вошли любовная линия и конфликт поколений. Так, в сериале показано, что дочь Столыпина ведет тайную переписку с заговорщиком, который замышляет проникнуть в дом под видом репетитора для убийства реформатора. И только в самый последний момент перед встречей она решается рассказать об этом отцу.

Тем не менее в действительности все обстояло иначе. По воспоминаниям Марии, она получила письмо от незнакомца и уничтожила его после показа сестре. Затем последовало новое, более настоятельное сообщение, о чем она рассказала отцу, предварительно скрыв адрес. При этом никаких ухаживаний с его стороны не было.

Кроме того, в одной из серий, действие в которой, согласно титрам, происходит в 1906 году, Столыпин появился на экране с одной звездой на погонах, хотя к тому моменту уже занимал чин действительного статского советника.

Есть еще одна неточность, на которую обратил внимание эксперт. В частности, это касается брата Петра Столыпина Михаила, который был убит на дуэли князем Шаховским. После этого Петр вызвал Шаховского на дуэль и получил ранения, после которых не мог полноценно использовать правую руку — поврежденный нерв отразился на его здоровье. В фильме же рука выглядит совершенно нормально.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что воссозданный искусственным интеллектом образ актера Вячеслава Тихонова в новом сериале о Штирлице разочарует зрителей. Так она отреагировала на новость о планах Первого канала снять ремейк «Семнадцати мгновений весны» с использованием образа Тихонова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что с точки зрения морали это предосудительно.