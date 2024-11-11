«Лучший сериал десятилетия»: зрители в восторге от финала «Пингвина»

11 ноября завершился первый сезон сериала «Пингвин» — продолжения «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении криминального гения Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении по поводу происходящего.

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Первый сезон шоу завершился на восьмом эпизоде, который получил самую большую зрительскую оценку в сериале на портале IMDb — 9,7 баллов из 10. Пользователи хвалят финал шоу, общую мрачную атмосферу и отмечают игру главных героев в исполнении Колина Фаррелла и Кристин Милиоти. Многие зрители отмечают, что не ожидали увидеть шоу настолько высокого качества по вселенной «Бэтмена» без самого супергероя.

Что пишут зрители о финале «Пингвина»

Я в восторге от «Пингвина» Это шоу с уровнем качества, которое можно увидеть раз в десятилетие. Sony должна взять у сценаристов уроки о том, как снять проект о некогда комичном злодее. Признаюсь, до того, как я начал смотреть «Пингвина», у меня были очень большие ожидания. Эти ожидания копились во мне из-за моей любви к миру, который построил Мэтт Ривз, и поэтому я жаждал большего. И после просмотра я могу только аплодировать режиссёрам, шоураннерам и актёрам стоя. Это лучший сериал десятилетия. Режиссура и внимание к деталям в этом сериале просто безупречны. Вот как рождаются шедевры. Неважно, смотрели вы «Бэтмена» или нет, посмотрите «Пингвина». Этот сериал запомнится на века. Несмотря на великолепную актёрскую игру и мастерский сценарий, этот сериал заставил меня задуматься о том, насколько тяжелы бывают человеческие судьбы. Не могу не отметить, что такие истории заставляют нас переосмыслить собственный опыт и понять, насколько важны в нашей жизни поддержка и любовь. Это была по-настоящему трогательная и грустная история. Колин Фаррелл блестяще перевоплотился в своего персонажа. «Пингвин» уверенно входит в список лучших шоу, вышедших в этом году!

Холдинг HBO пока не продлил «Пингвина» на второй сезон. Ранее уже было известно, что шоу выступит мостиком между первой и второй частями «Бэтмена».