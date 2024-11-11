В Marvel делают большую ставку на «Блэйда» с Махершалой Али

Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги дал большое интервью изданию Omelete в честь прошедшего в Бразилии мероприятия D23. Кинодеятель в том числе рассказал о будущем «Блэйда» с Махершалой Али, который застрял в производственном аду — сценарий ленты до сих пор не готов, а оскароносный актёр уже несколько раз хотел покинуть проект.

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Файги в очередной раз напомнил, что в Marvel делают большую ставку на Блэйда. Менеджер подтвердил, что лента действительно столкнулась с творческими проблемами, однако в конечном итоге фильм будет снят, и Блэйд появится в киновселенной.

«Мы полагаемся на "Блэйда". Нам нравится этот персонаж, нам нравится его версия от Махершалы Али. Будьте уверены: всякий раз, когда мы меняем направление проекта или пытаемся вписать его в наш график релизов, мы сообщаем об этом общественности. Но я могу вам сказать, что персонаж появится в киновселенной Marvel».

Сейчас у «Блэйда» нет даже примерной даты выхода, хотя его анонсировали ещё в 2019 году. Актуальный сценарий картины пишет Майкл Грин («Логан»), а режиссёрское кресло всё ещё пустует.