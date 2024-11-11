Ушел из жизни cоздатель «‎Сладкого кошмара» Фернандо Фрагата

Ушел из жизни Фернандо Фрагата, португальский кинематографист-самоучка с хорошей репутацией, снявший несколько уверенных кассовых хитов.

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Одна из самых известных его картин - комедийная мелодрама 1998 года "Сладкий кошмар". Лента вошла в десятку наиболее успешных в Португалии на тот период. В 2010-м Фернандо вновь встряхнул кассы своим фантастическим детективом "Подсветка".

Фрагата - режиссер, сценарист, продюсер, музыкант, композитор, оператор, художник, монтажер, он сам занимался спецэффектами и так далее. В кино и на ТВ - с первой половины 1990-х. Его работы собрали неплохую коллекцию наград. Снимал рекламу и видеоклипы.

О кончине 58-летнего (ряд источников указывал, что ему было 55) режиссера сообщили в национальной киноакадемии, не конкретизировав точную дату смерти и причину. IMDb при этом дату добавляет - 8 ноября. Тело Фрагаты кремировали.