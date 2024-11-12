Названы лучшие боевики за последние пять лет

В топ-10 лучших боевиков с 2019 по 2024 год вошли три кинокомикса Marvel, новые эпизоды культовых франшиз и сразу два фильма режиссера Гая Ричи. С соответствующим рейтингом киноканала Cinema ознакомилась Москва 24.

© кадр из фильма

Классический боевик продолжает трансформироваться в сторону фантастических экшенов. В настоящее время в тематических подборках кинокомиксы и классические боевики с брутальным главным героем присутствуют в соотношении примерно 50 на 50.

Если в 2021 году в абсолютном топе канала Cinema первые три строчки занимали классические ленты этого жанра, то в новом рейтинге один фантастический экшен вошел в тройку лидеров. При этом на первых пяти строчках представлена экшен-классика, а большая часть фантастики – во второй половине рейтинга.

Теперь рейтинг лучших боевиков за последние пять лет выглядит так:

"Топ Ган: Мэверик" (2022); "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая" (2023); "Мстители: Финал" (2019); "Джентльмены" (2019); "Годзилла: Минус один" (2023); "Гнев человеческий" (2021); "Человек-паук: Нет пути домой" (2021); "Дэдпул и Росомаха" (2024); "Стражи Галактики. Часть 3" (2023); "Джон Уик – 4" (2023).

Для составления топа Cinema использовала оценки обычных зрителей и профессиональных критиков с самых известных сайтов – "Кинопоиск", "Кино-Театр.Ру", Film.ru, Rotten Tomatoes, Metacritic и IMDb.

Первую строчку занял "Топ Ган: Мэверик" – сиквел боевика с Томом Крузом, который вышел 36 лет спустя. Главный герой, летчик, возвращается в школу "Топ Ган" и готовит пилотов для секретной операции. Фильм стал вторым самым кассовым после сиквела "Аватара", а также получил "Оскар" за лучший звук.

Второе место получил еще один фильм с Крузом в главной роли. В уже седьмой части "Миссия невыполнима" главному герою предстоит ликвидировать вышедший из-под контроля ИИ. Кинокартина вошла в десятку самых кассовых фильмов 2023 года и получила две номинации на "Оскар".

В тройку лидеров вошел фантастический экшен про супергероев "Мстители: Финал", ставший самым кассовым в 2019 году. Новая часть вселенной Marvel заработала в прокате более 2,5 миллиарда долларов, побив рекорды предыдущих эпизодов франшизы и получив номинацию на "Оскар".

Далее в списке расположились фильм от Ричи – криминальная комедия "Джентельмены", ставшая самым успешным фильмом режиссера в РФ, оскароносный фантастический экшен Такаси Ямадзаки "Годзилла: Минус один" и еще одна работа Ричи – "Гнев человеческий".

На седьмом и восьмом местах – "Человек-паук: Нет пути домой" и "Дэдпул и Росомаха". Первая кинокартина вошла в десятку самых кассовых картин в истории, а история о Дэдпуле и Росомахе стала самым кассовым фильмом 2024 года.

Девятое место оказалось за третьей частью "Стражей Галактики". Фильм заработал в прокате 845 миллионов долларов и по сборам в 2023 году уступил лишь "Барби", "Оппенгеймеру" и "Братьям Супер Марио в кино".

На последней строчке в топ-10 оказался четвертый фильм франшизы с Киану Ривзом в главной роли про киллера Джона Уика. В России картина собрала 874 миллиона рублей, а в мире – 440 миллионов долларов.

До этого кинокомикс "Веном: Последний танец" повторно стал самым популярным в североамериканском и международном прокате. Фильм успел собрать около 394,2 миллиона долларов. При этом россияне не смогли официально посмотреть картину из-за прекращения работы студии Sony Pictures на территории РФ.

Роль главного героя вновь сыграл Том Харди. Кроме того, артист стал еще и соавтором сценария триквела. Однако критики отнеслись к "Последнему танцу" негативно – он получил 41 балл из 100 на Metacritic.