Начались съемки нового драматического сериала «Маяк»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок нового драматического сериала "Маяк". И публикует фото со съёмок, которые проходят в Карелии.

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В ролях: Макар Хлебников, Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Марина Васильева, Евгений Кунцевич и другие.

Главный герой - старшеклассник Егор, который живет в небольшом северном городе с родителями и младшим братом, который страдает от тяжелой формы ДЦП. Папа Егора - полицейский, мама - врач "скорой". Оба работают на износ, лишь бы пореже бывать дома - обстановка тяжелая. С больным братом часто остается один Егор.

Однажды он засыпает во время купания маленького брата, и тот захлёбывается. Трагедия ставит под вопрос существование семьи. Кажется, хуже быть уже не может. Но испытания, которые придется пройти героям, только начинаются.

Режиссер - Иля Малахова. В проекте будет 7 серий.

Премьера намечена на следующий год.