Создатель «Игры в кальмара» потерял зубы из-за стресса во время съемок

Автор популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк в интервью BBC признался, что из-за стресса потерял во время съёмок восемь или девять зубов.

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Он также вспомнил, что изначально не хотел снимать сезон, но потом всё же решился продолжить незаконченную историю. Дон Хёк не стал скрывать, что главной причиной для него стали деньги.

«Хотя первый сезон имел такой огромный мировой успех, честно говоря, сам я заработал не так много. Так что второй сезон поможет мне компенсировать это».

При этом автор «Игры в кальмара» признался, что из-за высоких ожиданий аудитории испытывает ещё больший стресс перед выходом второго сезона. Премьера, напомним, запланирована на 26 декабря.