Итальянский продюсер анонсировал два совместных с РФ проекта

Продюсер Паоло Мария Спина в беседе с ТАСС рассказал, что работает над двумя российско-итальянскими проектами.

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«Между Италией и Россией точно есть два проекта, я являюсь ответственным лицом, поэтому я знаю», — отметил он, говоря о сотрудничестве с российскими коллегами в сфере кино.

По мнению собеседника агентства, попытка культурной изоляции РФ не увенчалась успехом.

«Не удалось [в мире] отменить русскую культуру. Мы, итальянцы, очень радуемся этому», — сказал Паоло Мария Спина.

Итальянский продюсер также рассказал и о своем любимом русском фильме.

«Фильм, который я больше всего люблю, один из моих любимых во всей истории российского кинематографа - это "Андрей Рублев" [Андрея] Тарковского», — отметил он.

Паоло Мария Спина является членом жюри международного этапа студенческого фестиваля ВГИК, также он известен в качестве продюсера фильма "Андрей Тарковский. Кино как молитва".