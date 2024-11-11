Итальянский продюсер анонсировал два совместных с РФ проекта

Итальянский продюсер Спина анонсировал два совместных с РФ проекта
Продюсер Паоло Мария Спина в беседе с ТАСС рассказал, что работает над двумя российско-итальянскими проектами.
«Между Италией и Россией точно есть два проекта, я являюсь ответственным лицом, поэтому я знаю», — отметил он, говоря о сотрудничестве с российскими коллегами в сфере кино.
По мнению собеседника агентства, попытка культурной изоляции РФ не увенчалась успехом.
«Не удалось [в мире] отменить русскую культуру. Мы, итальянцы, очень радуемся этому», — сказал Паоло Мария Спина.
Итальянский продюсер также рассказал и о своем любимом русском фильме.
«Фильм, который я больше всего люблю, один из моих любимых во всей истории российского кинематографа - это "Андрей Рублев" [Андрея] Тарковского», — отметил он.
Паоло Мария Спина является членом жюри международного этапа студенческого фестиваля ВГИК, также он известен в качестве продюсера фильма "Андрей Тарковский. Кино как молитва".