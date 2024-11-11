В Мурманске стартовал международный кинофестиваль «Северный характер»

XVI международный кинофестиваль "Северный характер", который в 2024 году был под угрозой отмены из-за недостатка финансирования, начал работу в Мурманске. В конкурсную программу вошли почти 80 работ из 15 стран мира, которые будет оценивать международное жюри, а зрителей ждут премьеры, сообщила ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова.

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Ранее организаторы решили, что фестиваль, который с 2008 года проводится в Мурманске и является самым северным кинофестивалем в России, впервые пройдет в усеченном формате без конкурсной, образовательной программ и международного жюри из-за недостатка финансирования, однако позже было принято решение, что фестиваль состоится в полном формате.

«11 ноября мы вновь открыли кинофестиваль "Северный характер". Он будет длиться всю неделю - до 17 ноября. В конкурсной программе представлено 77 фильмов из 15 стран - Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирана, Непала, Норвегии, Испании, Венгрии, Мексики, Азербайджана, Сербии и других. Жюри кинофестиваля также остается международным. В нем соберутся кинематографисты из России, Белоруссии и Швеции», — рассказала Солдатова.

Он добавила, что еще 35 работ можно будет увидеть вне конкурсной программы. Авторы многих фильмов, в том числе из Китая, планируют приехать в Мурманск, чтобы лично представить свои работы зрителям.

«Это вообще одна из любимых многими частей фестиваля - живое общение создателей киноработ со зрителями. В этом году эта площадка была под угрозой отмены, но благодаря именно зрителям и нашим друзьям, даже несмотря на недостаточное финансирование, было принято решение провести "Северный характер" в полном формате и даже порадовать мурманчан и гостей фестиваля премьерами», — отметила Солдатова.

"Северный характер" в этом году открыл новую номинацию "Анимация", которая, как ожидается, привлечет в кинотеатры самых юных зрителей. Откроется фестиваль премьерой фильма "Филателия", который снимался в Мурманске прошлым летом под названием "Светлячок" и уже собрал награды на международных кинофестивалях. В рамках фестиваля также состоится презентация фильма "Алексей Леонов. Космос внутри", который основан на эксклюзивном интервью космонавта, записанным его дочерью Оксаной Леоновой. Она тоже приедет в Мурманск на презентацию фильма. Вход на все мероприятия фестиваля - свободный.

О фестивале

"Северный характер" - единственный в Мурманской области и самый северный в РФ международный кинофестиваль. В центре фестиваля - люди, посвятившие себя Северу. В течение 15 лет на "Северный характер" приезжали кинорежиссеры, документалисты и журналисты не только из России, но и из Норвегии, Швеции, Финляндии, ЮАР, Индии, Ирана и многих других стран. Фестиваль организует АНО "Продюсерский центр "Северный характер" и киностудия "Арт медиа сервис" при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Мурманской области и Мурманского представительства Союза кинематографистов России.