Кэти Перри назвала лучший фильм 2024 года

Кэти Перри назвала «Субстанцию» лучшим фильмом 2024 года
Известная певица и актриса Кэти Перри кратко прокомментировала успех боди-хоррора «Субстанция», который идёт сейчас в мировом прокате.
В социальных сетях Перри написала следующее:
«"Субстанция" — лучший фильм этого года».
«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше. Чтобы вернуть красоту, она решается принять препарат, который создаёт её молодую и красивую копию. Главную роль сыграла Деми Мур.
В воскресенье, 10 ноября, лента вышла на второе место в России среди всех зарубежных релизов 2024 года. «Субстанция» уже заработала в отечественных кинотеатрах более 455 млн рублей.