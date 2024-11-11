11 ноября в Сети появились первые рецензии исторического фильма «Гладиатор 2», сиквела культовой работы Ридли Скотта. Критики оценили ленту достаточно высоко — на сайте Rotten Tomatoes картина получила 84% «свежести».

Больше всего рецензенты хвалят боевые сцены и масштаб фильма.

«Этот сиквел можно смотреть, и он впечатляет, поскольку Колизей создан не в цифровом формате, а как ошеломляющая физическая реконструкция в масштабе 1:1 с реальной массовкой».

«Скотт создал ещё один эпос, достойный 24-летнего перерыва после первого "Гладиатора"».

При этом многие оказались разочарованы продолжением, считая, что оно получилось слабее первого «Гладиатора»:

«"Гладиатор 2" — один из лучших блокбастеров 2024 года, но порой он не выдерживает давления стандартов, установленных его предшественником».

«По сравнению с первой частью "Гладиатор 2", возможно, не станет фильмом на все времена и не соберёт массу наград. В этой 150-минутной эпопее приятно увязнуть, несмотря на её однообразие. Это хороший фильм, но не отличный. И это немного разочаровывает».

Слабой стороной «Гладиатора 2», видимо, станет сюжет — критики отмечают, что наблюдать за происходящим иногда скучно, а характеры героев не вызывают должного отклика.

«Если вы сможете преодолеть отсутствие эмоционального накала и связи между персонажами, смотреть "Гладиатор 2" станет для вас невероятно интересно».

«К сожалению, боевые сцены, которые, возможно, привлекут много зрителей, не отвлекают от тусклого повествования».

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в кинотеатрах Европы, а спустя неделю лента доберётся до США. В России фильм покажут неофициально.