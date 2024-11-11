В России заработала национальная киноплатформа с для детей

Есть ли в России современное кино для школьников? Могут ли детей поколения "альфа" затронуть герои фильмов, на которых росли их родители, бабушки и дедушки? И кто он - новый киногерой для современного подростка?

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Ответы на эти вопросы будут искать авторы нового онлайн-проекта - Первой национальной киноплатформы детско-юношеского контента "КИНОСФЕРУМ.РФ".

«Это абсолютно безопасная, защищенная от деструктивного содержания онлайн-платформа для детей 7-17 лет, — подчеркивает гендиректор "КИНОСФЕРУМ.РФ" Николай Дубовой. — Сегодня не так много российского контента в инфосреде, который бы в правильном позитивном ключе сопровождал подростка по жизни, особенно в сложный период взросления, когда дети иногда не готовы по многим вопросам советоваться не то что с родителями, но даже с друзьями в своей компании. Для совсем маленьких детей есть телеканалы, платформы и анимация, для студенческой молодежи - тоже. А мы говорим о серединке: не совсем дети и не совсем молодежь. Им нужна площадка, которая бы несла позитивную повестку без мата, буллинга и токсичности».

Для погружения юных зрителей в добрые и умные сюжеты, фильмы и другие онлайн-форматы необходимо взаимодействовать с этой непростой и по-детски привередливой аудиторией. Ведь только так можно понять их желания и создать действительно интересный контент.

Задача-максимум - возродить в стране производство кино и сериалов для подростков, причем с акцентом на правильные ценности.

Эксперты признают: редкий современный ребенок ответит, кто такие Петров и Васечкин - герои фильма "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", снятого Владимиром Алениковым в 1983 году. А именно они, например, сформировали ценности поколения родителей современных "альф". Алиса Селезнева, Электроник - таинственные и непонятные. Устарели, не вписываются, увы, в современную картину детского мира.

Новая киноплатформа, которая только начинает работу, конечно, познакомит детей и с ними, но покажет и совсем новые фильмы, в том числе и те, которые сняли сами дети.

Да, дети снимают кино. Причем не просто в виде самодеятельности, а с перспективой выйти в прокат.

«Все началось в "Артеке". За два года на артековских сменах снято 19 фильмов! Режиссеры, актеры, сценаристы - дети, — рассказал генпродюсер АНО "Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева", основатель артековского проекта "Ты - кадр" Дмитрий Белосохов. — Конечно, нельзя за три недели научить подростка киноискусству. У нас и нет такой задачи. Юные актеры, сыгравшие тех же Петрова и Васечкина, не учились этому по несколько лет. Поэтому в "Артеке" мы сразу сели за сценарии и ушли "в поля" на съемки. И получилось. Дети за 20 дней сняли фильм, который попал в прокат - "Красные ленты"».

На платформе "КИНОСФЕРУМ.РФ" будут конкурсы, фестивали, чтобы каждый школьник мог не только посмотреть кино, но и проявить себя.

Мнение

Яна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению:

«Было бы здорово, если бы в школу пришли киноуроки. Мы все понимаем, как сегодня перегружены и дети, и учителя, поэтому я говорю о внеурочном времени, о кружках или спецкурсах по созданию кинофильмов. Это точно пойдет в плюс. Почему? Потому что это создание образа, через который ребенок может смотреть со стороны на персонаж, перенимать какие-то положительные черты. Может быть, на "Разговорах о важном" или в другое время. Если мы создадим школьную киноиндустрию, это и учеников заинтересует, и поможет нам, взрослым, лучше узнать своих детей».

Эльбор Чернов, продюсер, президент "Киностудии имени Кира Булычева":

«Когда стали узнавать у детей имена их любимых героев, оказалось, что из киношных часто называют Гарри Поттера, различных аниме-персонажей, но еще чаще - блогеров. Никто не называет киногероев, потому что в детско-юношеской киноиндустрии сегодня они отсутствуют. Поэтому мы "засучили рукава" и начали снимать фильмы, в которых появляются эти самые герои. Мы ищем дарования, которым поверят подростки. Мы призываем не подражать голливудским моделям, а немного вернуться к советским и создавать новые, экспериментировать и попробовать».

Инициатива

Классик зовет в класс

Ученики российских школ смогут теперь вместо резковатых звонков с урока и на урок слушать классические мелодии. Минпросвещения запускает в российских школах проект "Музыка вместо звонков".

Роль традиционных звонков возьмут на себя фрагменты популярных песен и отрывки из классики. "Музыка вместо звонков" зазвучит во всех школы страны.

Что услышат школьники? Мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года будут напоминать об определенной дате. А запишут их детские музыкальные коллективы из разных регионов России.

Так, в ноябре на перемены и уроки будут приглашать отрывки из песен Александры Пахмутовой: 9 ноября замечательному композитору исполнилось 95 лет. По итогам онлайн-голосования из 400 произведений автора выбраны четыре песни: "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей".

В декабре предновогоднее настроение создадут звонки - фрагменты из балетов Петра Чайковского. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий "Разговоры о важном".

Кстати, в некоторых школах по инициативе администрации от звонков уже давно не вздрагивают.

«У нас звонки с мелодиями с первого класса, поэтому дети в принципе не знают, что может быть по-другому, — рассказывает Ксения, мама девятиклассника Александра. — У нас включают "Подмосковные вечера", "До свидания, наш ласковый Миша". Правда, песен этих современные дети не знают, это же хиты советского времени. Поэтому, если уж включать какие-то мелодии, то, конечно, надо обращать внимание детей дополнительно: что это, о чем. Придется, видимо, специально для этого отводить время. Когда? Может, на "Разговорах о важном"? Но, кажется, что это история больше для младших классов, старшеклассникам уже не до того».

Сколько звенит звонок? Секунд десять? Успеют ли за это время дети понять, что за музыка звучит? Хотелось бы, чтобы музыка Чайковского, тот же "Вальс цветов" из "Щелкунчика", не обрывалась на полуслове.