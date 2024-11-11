«Пекаря» с Роном Перлманом покажет «Рен-ТВ»

Российская телевизионная премьера фильма «Пекарь» состоится на «Рен-ТВ» 15 ноября 2024 года. Главные роли в криминальном боевике режиссера Джонатана Собола исполнили Рон Перлман, Элиас Котеас, Харви Кейтель, Джоэль Мур, Эмма Хо, Варун Саранга, Дакс Рэвин, Саманта Бэнтон.

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По сюжету, размеренная и спокойная жизнь пожилого пекаря прерывается с возвращением взрослого сына и появлением внучки, о существовании которой он даже не подозревал. Блудный сын оказывается замешан в сомнительной криминальной авантюре, и теперь его дочери угрожает смертельная опасность. Встать на пути наемных убийц может лишь скромный владелец пекарни, на первый взгляд кажущийся безобидным. На самом деле он сделан из совсем другого теста…

Российская онлайн-премьера «Пекаря» состоялась в сентябре 2023 года.

Эфир в 19.55.