Мэр Перуджи Виттория Фердинанди извинилась за то, что разрешила снимать в городе скандальный телесериал, сопродюсером которого выступила Аманда Нокс. Нокс проходила обвиняемой по делу об убийстве британской студентки Мередит Керчер.

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Разгневанные жители развесили по всему городу плакаты с надписью "Rispetto per Meredith" ("Уважение к Мередит"), когда съемочная группа прибыла на съемки сцен "Голубой луны" - сериала о борьбе Нокс за очищение своего имени от обвинения в убийстве. Шоу будет транслироваться Hulu, принадлежащем Disney. 21-летняя Керчер была убита в доме, в котором она жила с Нокс и ее бойфрендом, 1 ноября 2007 года. Тело девушки было найдено в ее спальне с несколькими ножевыми ранениями.

37-летняя Нокс и ее бывший итальянский бойфренд Раффаэле Соллечито были дважды признаны виновными в убийстве, затем суд оправдал их в 2015 году. Город Перуджа долго пытался избавиться от имиджа, связанного с убийством Мередит.

"Слишком долго Перуджа была печально известна в мире как город убийства Мередит Керчер", - написала в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) бывший советник мэрии Маргерита Скочча. - Правильно ли, что наше сообщество снова ассоциируется с таким ужасным преступлением?"

Мэр Перуджи извинилась в открытом письме к жителям, заявив, что, принимая решение разрешить съемку, она упустила из виду "людей и их горе, которое все еще живо". Она объяснила, что администрация могла бы отказать в разрешении, но эти сцены "были бы сняты в любом другом городе региона".

На прошлой неделе семья Керчер заявила, что им "трудно понять", какую цель преследует этот сериал.