Сериал «‎Триггер» посмотрели семь миллионов человек

Новое достижение популярного сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Как сообщает "Кинопоиск", после финала третьего сезона аудитория проекта превысила 7 миллионов человек.

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В день премьеры, 7 ноября, каждый шестой подписчик сервиса смотрел "Триггер". Финал сезона стал главным событием в истории "Кинопоиска" после премьеры фильма "Холоп 2".

Отмечается, что каждый подписчик в этой статистике учитывается только один раз, вне зависимости от того, сколько эпизодов или сезонов и сколько раз он посмотрел.

В проекте, напомним, также снимаются Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Ангелина Стречина, Владислав Тирон, Роман Маякин, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин и другие.

Сериал уже продлен на четвертый сезон.