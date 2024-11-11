Вышел трейлер третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Marvel выпустила официальный трейлер третьего сезона анимационного сериала «Что, если...?». Ожидается, что новые серии завершат историю и дадут ответы на все вопросы из предыдущих сезонов.

© Кадр из трейлера

«Станьте свидетелем сезона, который положит конец всему».

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Что, если…?» — мультсериал, рассказывающий об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, ранее в шоу показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Третий сезон сериала стартует на Disney+ уже 22 декабря.