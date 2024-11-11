Что известно о втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк признался, что согласился снять второй сезон шоу только ради денег. Какие подробности о съемках проекта он рассказал, когда состоится премьера нового сезона и о чем он будет?

© Кадр из трейлера

Почему режиссер сериала «Игра в кальмара» решил снять второй сезон

Хван Дон-хёк сообщил, что потерял «восемь или девять» зубов из-за стресса во время съемок первого сезона. В 2021 году режиссер уже говорил, что производство шоу принесло ему проблемы со здоровьем. Тогда он утверждал, что лишился шести зубов.

Режиссер признался, что когда-то даже поклялся, что не будет снимать продолжение сериала, учитывая, какой стресс ему принесла работа над первым сезоном. Однако он все-таки решился сделать это ради денег.

«Несмотря на то что первый сезон имел такой огромный мировой успех, честно говоря, я заработал не так уж много. Так что участие во втором сезоне поможет мне компенсировать успех первого», — сообщил Хван Дон-хёк.

Помимо скромного гонорара, режиссер также не смог добиться получения процента со сборов, которые получил Netflix.

Режиссер потратил на создание оригинальной «Игры в кальмара» почти 10 лет. До того как проектом заинтересовался стриминговый сервис Netflix, ему пришлось влезть в большие долги.

Он отметил, что стресс, который он испытывает сейчас, «гораздо сильнее», так как работу над вторым сезоном пришлось начинать с нуля и с новым актерским составом, а ожидания зрителей, по мнению Хвана, очень высоки.

В 2021 году Хван Дон-хёк иначе объяснил решение продлить шоу на второй сезон.

«Было столько просьб и столько позитивных отзывов, где люди говорили, что хотят увидеть второй сезон... Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть, и сейчас я все планирую», — заявлял он.

О чем будет второй сезон сериала «Игра в кальмара», когда премьера

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» назначена на 26 декабря этого года. События развернутся через три года после концовки первой части. По сюжету главный герой шоу Сон Ги-хун в исполнении Ли Джон-джэ решает снова сыграть в игру, чтобы отомстить организатору смертельных испытаний.

Тизер-трейлер будущего сезона начинается с того, что Ги-хун просыпается от беспокойного сна и угрожающе направляет пистолет на замаскированную фигуру, ожидающую за дверью. Судя по всему, это и есть Фронтмен (ведущий игр) или некто в его образе.

Согласно официальному синопсису, «игрок 456 по-прежнему полон решимости найти людей, стоящих за игрой, и намерен положить конец их жестокому спорту». Используя свое новое состояние для финансирования поиска, он понимает, что путь к уничтожению организации оказывается более опасным, чем он предполагал.

Второй сезон глубже раскроет предысторию Фронтмена, особенно его прошлое, когда он работал офицером полиции. Исполнитель роли ведущего Ли Бён-хон отметил, что, хотя зрители, возможно, и не смогут получить ответы на многие интересующие вопросы, некоторые сюжетные пробелы все же будут заполнены. Продолжение, в частности, расскажет, почему вообще существует игра и что движет ее организаторами.

«Не думаю, что это заставит зрителей проникнуться к нему (Фронтмену. — NEWS.ru) симпатией, но это может помочь им лучше понять его выбор», — говорил актер.

© Кадр из трейлера

«Он (Хван Ин-хо. — NEWS.ru) был прошлым победителем, а стал ведущим. Это как в ситуации с Дартом Вейдером. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно?» — сказал также о роли ведущего Хван Дон-хёк.

Кто снимался во втором сезоне сериала «Игра в кальмара»

Ли Джон-джэ вернется с ролью Сон Ги-хуна. Основным противником Ги-хуна может стать ведущий игры, которого вновь сыграет Ли Бён-хон. Звезда блокбастера «Поезд в Пусан» Кон Ю вновь сыграет вербовщика. Актеры, сыгравшие погибших игроков в первом сезоне (Пак Хэ-су, О Ён-су и Чон Хоён), могут вернуться в воспоминаниях.

Появятся в сериале и новые артисты: Пак Кю-ён («Я псих, но это нормально»), Чо Юри (певица, экс-участница группы IZ*ONE), Кан Э-щим («Игра в Пусане»), Ли Джин-ук («Красота внутри»).

Чем закончился первый сезон сериала «Игра в кальмара»

Сон Ги-хун оказывается единственным выжившим в смертельной игре и получает денежную награду в размере 45,6 млрд вон (около $38 млн). Он не тратит деньги и все еще пребывает в депрессии из-за смертельных испытаний, что ему пришлось пережить. Спустя год после окончания соревнований Ги-хун также узнает, что игрок под номером 001 О Иль-нам был тем человеком, кто придумал эти соревнования.

В финальной сцене Ги-хун идет на посадку и готовится поехать к дочери в Америку. Но по пути в аэропорт он снова встречает в метро вербовщика, подбирает знакомую визитку и звонит по указанному на ней номеру. На том конце провода ему советуют сесть в самолет. Герой кладет трубку и решает покинуть аэропорт, чтобы выяснить, кто стоит за зловещими играми.

В 2021 году первый сезон сериала был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 млн раз. По данным аналитических агентств, стриминговый сервис заработал на «Игре в кальмара» около $1 млрд, а его производство обошлось всего в $21 млн.