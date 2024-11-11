Что известно о третьем сезоне сериала «Джинни и Джорджия»

В 2025 году на Netflix выйдет третий сезон комедийно-драматического сериала «Джинни и Джорджия». Шоу о взаимоотношениях матери и дочери называют реинкарнацией «Девочек Гилмор», сравнивают с «Отчаянными домохозяйками» из-за детективной составляющей и с «Эйфорией» из-за смелого разговора о личной жизни. Первый сезон сериала увидел свет в 2021 году, премьера второго состоялась в начале 2023-го. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет третий сезон и что произойдет с Джинни и Джорджией в продолжении шоу.

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«Джинни и Джорджия»: главное о сериале

Оригинальное название: Ginny & Georgia;

Жанр: драмеди (так в кинематографе называют жанр, который совмещает в себе комедийные и драматические черты);

Создатель: Сара Ламперт;

Где смотреть: Netflix;

Сколько серий: 20 (2 сезона);

Длительность одной серии: ~ 50 минут;

Когда вышел первый сезон: 2021 год;

Дата выхода 3-го сезона: 2025 год;

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.5;

В главных ролях: Брианна Хоуи, Антония Джентри, Дизель Ла Торрака.

Дата выхода

Второй сезон «Джинни и Джорджии» вышел на Netflix в самом начале 2023 года и сразу же стал абсолютным хитом платформы. По просмотрам ему даже удалось обогнать сериал «Уэнсдей» — лидера среди англоязычных проектов стриминга.

Для того чтобы драмеди продлили, потребовалось всего три с половиной месяца. И хоть съемки третьего сезона уже завершились, дата выхода всех серий пока не раскрывается.

Ожидается, что премьера третьего сезона сериала «Джинни и Джорджия» состоится весной-летом 2025 года.

По другим данным, проект может увидеть свет еще раньше. В сети вспоминают, что между окончанием съемок второго сезона шоу и его релизом прошло около четырех месяцев. Съемки третьего сезона завершились в середине осени 2024-го — это значит, что продолжение «Джинни и Джорджии» может выйти в январе или феврале 2025 года.

Скорее всего, количество серий и хронометраж эпизодов в третьем сезоне «Джинни и Джорджии» останутся неизменными. Это значит, что зрителей ждет 10 эпизодов примерно по 50 минут.

Продолжение шоу, как и первые два сезона «Джинни и Джорджии», можно будет посмотреть эксклюзивно на Netflix. Обратите внимание, что этот стриминговый сервис официально недоступен для пользователей из России с весны 2022 года.

Тем не менее в мае 2024-го стриминг возобновил выпуск своих проектов с русским дубляжом. Озвучку получил, например, третий сезон «Бриджертонов».

Сюжет

Третий сезон продолжит историю семьи Миллер: харизматичной матери Джорджии (Бриана Хоуи), ее дочери Джинни (Антония Джентри) и маленького сына Остина (Дизель Ла Торрака). Отец семейства Миллер ушел из жизни, и Джорджия переехала в городок Уэллсберри вместе с двумя детьми, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Пока дочь-подросток пыталась сблизиться со сверстниками, Джорджии приходилось скрывать от окружающих страшные тайны о своем прошлом.

Чем закончился второй сезон «Джинни и Джорджии»

Джинни рассталась с Маркусом (Феликс Маллард) — герои решили остаться друзьями.

Отец Остина Гил (Аарон Эшмор) вышел из тюрьмы и приехал в Уэллсберри. Джорджия призналась своим детям, что ее бывший — абьюзер, который долгое время мучил ее. После возвращения Гил продолжил угрожать Джорджии. Остину пришлось выстрелить отцу в руку.

Джорджия совершила еще одно убийство — из жалости задушила подушкой Тома Фуллера (Винсент Лего), который долгое время находился в коме. Частный детектив Габриэль Кордова (Алекс Маллари-младший) выяснил, что Джорджия находилась в палате Тома в момент его смерти, и сообщил об этом в полицию.

Джорджия решила навсегда уехать из Уэлсберри, но Джинни отговорила свою мать от этой идеи. Джорджия рассказала о прошлом Полу Рэндольфу (Скотт Портер), но не упомянула об убийствах. Пол пообещал защитить будущую жену, и возлюбленные решили все же сыграть свадьбу.

В финале сезона на свадебную церемонию прибыла полиция — Джорджию задержали по обвинению в убийстве Тома Фуллера.

Второй сезон шоу завершился клиффхэнгером — непонятно, как надолго арестуют главную героиню, с кем останутся дети Джорджии после ее задержания, и как к произошедшему отнесутся ее близкие.

Создатели шоу не раскрывают детали сюжета нового сезона, но обещают устроить зрителям настоящие американские горки.

Производство и создатели

Сразу после выхода второго сезона Сара Ламперт, создательница и исполнительный продюсер «Джинни и Джорджии», рассказала, что пока не обсуждала с Netflix возможность продолжения. Ламперт подчеркнула, что сериал продлят на третий сезон в случае активного интереса зрителей.

«Нам придется подождать, чтобы увидеть, как все обернется», — заявила она.

Рейтинги шоу оказались на высоте, и уже 18 мая 2023 года Netflix дал третьему сезону «Джинни и Джорджии» зеленый свет.

56 млн просмотров собрал второй сезон «Джинни и Джорджии» за первые пять недель.

Вообще Netflix продлил шоу сразу на два сезона (правда, информации о четвертой части истории в сети пока нет). По словам создателей, «Джинни и Джорджия» изначально задумывались как четырехчастная история.

Съемки третьего сезона стартовали весной 2024 года: начать производство раньше не получилось из-за голливудских забастовок. Завершился съемочный процесс осенью 2024-го — об этом сообщили члены каста.

Кстати, в третьем и четвертом сезонах у «Джинни и Джорджии» будет новый шоураннер.

В первых двух сезонах у руля стояла Дебра Дж. Фишер («Мыслить как преступник», «Ведьмы Ист-Энда»). Однако Фишер пришлось покинуть проект — по данным СМИ, это произошло из-за творческих разногласий с продюсером Сарой Ламперт.

Новым шоураннером «Джинни и Джорджии» стала Сара Глински. До этого сценаристка работала над сериальной франшизой «Деграсси» — канадской мелодрамой о жизни старшеклассников.

Актерский состав

В продолжении шоу к своим ролям вернутся все ключевые герои из первых двух сезонов — Джорджию и ее дочь Джинни вновь сыграют Брианна Хоуи и Антония Джентри.

В сериале появятся и новые персонажи — о пополнении в актерском составе сообщили осенью 2024 года, вскоре после завершения съемок. В третьем сезоне к шоу присоединится Тай Доран («Манифест») и Ной Ламанна («Звездный путь: Странные новые миры»).

Доран сыграет Вулфи — вальяжного студента, который посещает поэтический кружок вместе с Джинни, но не особо интересуется учебой. Ламанна исполнит роль Трис — сообразительной скейтбордистки, близкой подруги и наставницы Маркуса.

Какие актеры вернутся в третьем сезоне «Джинни и Джорджии»