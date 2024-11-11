Когда состоится премьера сериала «Кто быстрее?»

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны: 25 ноября на СТС состоится премьера сериала «Кто быстрее?», где артист исполнил главную роль. Каков его сюжет и как проходили съемки?

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Каков сюжет сериала «Кто быстрее?»

«Кто быстрее?» — комедийно-детективная история о поиске сокровищ. Бывший зэк по прозвищу Кекчуп (Дмитрий Нагиев) попадает в ДТП. Свидетелями этой аварии становятся девять прохожих, которые кидаются на помощь «умирающему» Кекчупу. Тот на последнем издыхании открывает главный секрет своей преступной жизни — где спрятал бриллианты общей стоимостью почти $1 млрд. Также он дает бессвязные подсказки, которые должны привести к сокровищам: слова «Гелик» и «русалка».

Думая, что бандит умер, эти девять случайных людей бросаются на поиски клада. Но они пока не знают, что их догоняют безжалостные бандиты бывшей подельницы Кекчупа и сам «погибший», который вышел из комы и понял, что наговорил.

«Сюжет поиска сокровищ интересен зрителям еще со времен "12 стульев". Наш сериал исследует всевозможные грани человеческой алчности. Алчность можно клеймить, а можно над ней смеяться. Мы выбрали второе. Для этого наши герои, обычные люди, оказавшись в немыслимых ситуациях, превращаются в супергероев, способных преодолеть огонь, воду и медные трубы. Потому и действие сериала происходит во всех стихиях: земной, водной и воздушной. А также с использованием всевозможных средств передвижения: от лошадей до целого самолета», — рассказали режиссеры сериала Иван и Анастасия Снежкины.

Иван Снежкин — сын бывшего председателя Союза кинематографистов Петербурга Сергея Снежкина, который снимал сериал «Убойная сила» и фильм «Похороните меня за плинтусом», выпускник ВГИКа. В 2017 году Снежкин-младший получил специальный приз за дебют за криминальную комедию «Печень» на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.

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Как проходили съемки сериала «Кто быстрее?», интересные факты

Отмечается, что этот сериал станет своеобразным возвращением Дмитрия Нагиева на телеэкраны, потому что он брал творческий отпуск на Первом канале. Например, его место ведущего в шоу «Голос» занимала Яна Чурикова, а в проекте «Голос. 60+» — Лариса Гузеева. Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.

В восьмисерийном проекте вместе с Нагиевым также сыграют Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Сергей Муравьев, Егор Губарев и другие.

В съемках задействовали более 200 транспортных средств, а за организацию трюковых сцен отвечали каскадер Сергей Головкин и его команда, в которой не только трюкачи, но также гонщики и профессионалы в области паркура.

В сериале много трюков, например прыжок с моста Новой Ладоги, падение машины с обрыва, дрифт на контейнерной площадке, погоня на мотоциклах и катерах, таран машины поездом.

Несмотря на то что по сюжету действие происходит на юге страны, съемки проходили в Санкт-Петербурге.