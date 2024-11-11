В столице открылся 44-й Международный фестиваль ВГИК

В Москве дан старт заключительному этапу Международного студенческого фестиваля ВГИК. Конкурс юных талантов мира кино пройдет с 11 по 15 ноября и представит на суд строгого жюри фильмы со всех континентов.

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В этом году на конкурс подали 300 заявок из 52 стран, из которых отобрали 88 фильмов для участия в конкурсной программе. Оценивать молодых кинематографистов будет жюри под председательством режиссера Эмира Кустурицы. К тому же в его состав вошли международные эксперты мира кино из Ирана, Турции и других стран.

«Хочу отметить очень важную деталь. Мы проводим этот фестиваль не просто, чтобы отметить этот праздник молодости, жизни и обмена опытом. Мы стараемся, чтобы после каждого фестиваля оставался какой-то заметный след, который выльется в долговременное сотрудничество талантливых людей. К тому же нам важно поддерживать начинающих профессионалов, которые могут впервые себя показать на полях фестиваля», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.

Темой этого года стала формулировка "Кино будущего", которая, вероятно, станет постоянным девизом фестиваля. По традиции, основной площадкой станет здание ВГИКа, а ещё увидеть конкурсные фильмы российского производства можно будет в 300 городах по всей стране.

В фестивальной программе каждый может отыскать интересный жанр для себя, ведь на больших экранах покажут документальные, комедийные, детективные фильмы. По результатам многодневной работы будут вручены главные призы и Гран-при в 14 номинациях: за лучшую работу режиссера, актеров, оператора, сценариста, звукорежиссера, художника и художника-постановщика и т.д.

Показы начнутся с 12 ноября в киноконцертном зале ВГИКа, где покажут фильмы "Маленькие взрослые дети", "Возвращение", "Девочка, девушка, женщина", "Анимация". Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи с режиссером Эмиром Кустурицей, актером Иваном Охлобыстиным и членами жюри.