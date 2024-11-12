Фильм «Там, где танцуют стерхи» взял две награды на фестивале в Белоруссии

Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» взял сразу две награды на XXX Минском международном кинофестивале «Лiстапад». Это приз за лучшую режиссуру и специальный приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино».

© кадр из фильма

Как написал глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале, что список наград у этой картины режиссёра Михаила Лукачевского пополнился. Ранее лента получила гран-при VII Якутского международного кинофестиваля, гран-при «Золотой ворон» в Анадыре. В прокате фильм собрал более 26 млн рублей.

Фильм рассказывает историю 8-летнего мальчика Вани, который переживает утрату матери. Он верит, что она превратилась стерха и мечтает увидеть стаю этих редких птиц. Главную роль исполняет Миша Слепцов из села Чакыр Амгинского района Якутии.

XXX Минский международный кинофестиваль «Листопад» проводился в столице Беларуси с 1 по 8 ноября.