Владимир Хотиненко хочет снять продолжение «Макарова»

Режиссер Владимир Хотиненко вынашивает планы на продолжение фильма "Макаров" 1993 года с Сергеем Маковецким.

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Народный артист РФ считает, что через 30 лет с момента выхода картины сюжет продолжения должен затронуть тему искусственного интеллекта, передает ТАСС.

"У меня история про то, как мальчик, который в том фильме был трехлетним, стал взрослым, стал продвинутым айтишником. И поскольку папу не видел, не помнит уже, он создал его аватар", - поделился Владимир Хотиненко.

Кроме того, среди задумок режиссера картина про оперную певицу Галину Вишневскую. Народная артистка СССР и выдающийся педагог скончалась в 2012 году.