Китай и Россия планируют снять совместный фильм по роману Лю Цысинь

Китай и Россия планируют снять совместный фильм по роману китайского писателя-фантаста Лю Цысинь "Шаровая молния". Об этом ТАСС рассказала китайский кинопродюсер Джин Ху.

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«Планируется общий проект (России и китайской кинокомпании CMC Pictures - прим. ТАСС). В ближайшее время намерены заняться [разработкой и созданием проекта] по мотивам романа "Шаровая молния" Лю Цисынь», — рассказала Джин Ху, подчеркнув, что к съемкам также будут привлечены актеры и кинорежиссеры из России.

Как рассказала собеседница агентства, съемочная группа из Китая приехала в Россию на разведку локаций, так как часть сюжета происходит именно здесь. Сейчас, по словам Джин Ху, проект находится на стадии предпроизводства и требует большой подготовки.

Лю Цысиня называют главным китайским фантастом. В конце февраля этого года в "Букмейте" вышел сборник "О муравьях и динозаврах", 21 марта от шоураннеров "Игры престолов" для Netflix была представлена экранизация его книги "Задачи трех тел".

16 мая президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали в Пекине старт перекрестным годам культуры двух стран. В связи с этим запланировано более 230 мероприятий, которые пройдут в примерно 90 городах России и Китая.