В Москве прошел юбилейный вечер режиссера и продюсера Юрия Кары

Юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера, сценариста, продюсера и педагога Юрия Кары прошел в Большом зале Центрального дома кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

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«Нобелевский комитет обычно награждает лауреатов при жизни. Я считаю, что так и должно быть. Человек при жизни должен узнать, чего он стоил, что он сделал. И этот вечер, конечно, будет посвящен моей творческой жизни. А кино - искусство коллективное. Это всегда группа замечательных товарищей, с которыми ты проходишь огонь и воду», — отметил Кара.

Вечер, включавший танцевальные и музыкальные номера, режиссер провел на сцене. Он делился воспоминаниями, рассказывал о создании картин, коллегах. Также на мероприятии показали фотографии Кары разных лет, сцены из фильмов.

Поздравить юбиляра пришли его ученики, друзья и коллеги, в том числе актеры Юлия Тархова, Борис Щербаков, Владимир Стеклов, Виктор Раков, Борис Токарев. Видеопоздравления прислали Карен Шахназаров, Сергей Никоненко и другие артисты.

«Совершенно незабываемое время, первая роль, потрясающий материал», — рассказала Тархова о работе в картине "Завтра была война".

Щербаков напомнил, что работал с Карой в нескольких лентах.

«Я всегда удивлялся атмосфере на съемочной площадке. Я никогда не слышал от него крика. <…> Всегда с удовольствием вспоминаю это время», — признался артист.

Организатором вечера "Мастер Юрий Кара - 70" выступила Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России.

«Ваши фильмы, о чем бы ни рассказывали, все время говорили мне о дне сегодняшнем, о проблемах сегодняшнего дня. Вы все время улавливали и продолжаете улавливать пульс сегодняшнего времени - и боль, и радость, - предсказывать то, что будет происходить потом. Мне кажется, в этом ваша уникальность и ваша огромная ценность для нашего кино», — сказал, обращаясь к юбиляру, президент гильдии, режиссер и сценарист Николай Лебедев.

Кара родился 12 ноября 1954 года. В 1987 году получил диплом режиссерского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова). Снял фильмы "Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Королев" и другие.