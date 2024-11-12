Кино космических масштабов: режиссер Юрий Кара отмечает юбилей

Юрий Кара - из тех мастеров советского кино, талант которых много больше их удачливости.

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Его фильмографию можно отнести к выдающейся по способности заинтриговать зрителя. Но по-настоящему публику он смог привлечь только "Ворами в законе" - крими по Фазилю Искандеру с Валентином Гафтом в роли авторитета: картина вошла в сотню самых кассовых.

Его первый полнометражный фильм "Завтра была война" по Борису Васильеву до сих пор остается самым проникновенным выражением предчувствия войны, сокрушающей судьбы поколений. Творческое содружество режиссера с Фазилем Искандером продолжилось во взрывоопасных "Пирах Вальтасара, или Ночи со Сталиным", которые, разумеется, не пришлись по вкусу почитателям генералиссимуса, явным и тайным, но влиятельным - картину стыдливо спрятали куда подальше, она почти не шла в кинотеатрах, и сегодня ее найти можно только онлайн.

Сенсацией проката могла бы стать его экранизация "Мастера и Маргариты", но картина, как и книга, оказалась заколдованной. Снятая в 1994 году, она была спрятана от глаз людских - продюсеры не могли договориться с наследником писателя. И на экраны вышла только спустя чертову дюжину лет - за это время уже нашумел сериал Владимира Бортко, эстетика кино менялась, картина выглядела устаревшей, кинотеатры ее не взяли из-за ее чрезмерной длины. Хотя до появления новейшего фильма Михаила Локшина это была лучшая из киноверсий романа. Незабываемы Валентин Гафт в роли Воланда, Михаил Ульянов - Понтий Пилат, Анастасия Вертинская - Маргарита, Александр Филиппенко - Фагот, незабываема музыка Альфреда Шнитке.

Это была очень тщательная работа. Подвальчик Мастера снимали в подвальчике, о котором писал Булгаков. Маргарита взлетает из того самого особняка на Остоженке. В фильме существует все, что любил и описывал Булгаков, и что сейчас, после "точечной застройки", найти уже невозможно. Сцены с Иешуа снимались в Израиле - над картиной витает незримый, но властный "гений места". И даже то, что полет Маргариты над Арбатом снимали по старинке, без компьютерной графики, сближает картину с "тем временем", делает ее достоверной.

В одной из наших бесед режиссер рассказывал об этом полете:

"Это был полет вживую и с риском для жизни. Вертинская долго примерялась к роли, но потом стала активно ее придумывать - даже ездила в Израиль за какими-то специальными тканями для Маргариты, нашла портниху, чтобы все соответствовало эпохе. Перед съемками три дня выдерживала пост - голодала. А для полета Маргариты нам привезли немецкую пожарную машину с длинной лестницей. Шестеро каскадеров держали оператора, шестеро - Вертинскую, и глубокой ночью все это сооружение с огромной скоростью мчалось по Арбату. Мне страшно подумать, что было бы, если бы какой-нибудь безумец пересек наш путь, и пришлось бы затормозить - каскадеры вряд ли удержали бы актрису. На следующий день в "Вечерней Москве" я прочитал, что жители Арбата возмущены летающими ночью ведьмами и хотят изучать творчество режиссера Юрия Кары в суде".

Картины Юрия Кары 90-х годов, когда кинотеатры перестраивались под мебельные салоны, сгинули без следа: "Я - кукла", музыкальный фильм "Интересные мужчины". Сериал о Валентине Серовой "Звезда эпохи" родственникам его реальных персонажей показался слишком привольно обращавшимся с фактами, и от суда создателей спасло только их благоразумие.

Он бредил космической темой. И задолго до "Вызова" вынашивал идею снять картину в космосе - ему твердо сказали: "Зайца в космосе не будет!". Но Кара продолжал поддерживать тесные контакты с космической сферой, с ее героическими людьми, и, наконец, пришел к байопику о Сергее Королеве.

- Идея такого фильма принадлежит космонавту Алексею Архиповичу Леонову, - рассказывает Юрий Кара. - Он однажды позвонил мне и предложил сделать фильм к столетию Сергея Павловича. Потому что на самом деле о нем мало известно. Есть официальная биография, есть фильм "Укрощение огня", где характер Королева передан, но факты его жизни во многом придуманы. Например, "катюши" он испытывал не на войне, как там показано, а в других местах, потому что каток сталинского террора прошелся по нему в полной мере. Он не только выжил, но и смог не озлобиться, и упорно шел к осуществлению свой мечты - сделать такие ракеты, которые могли бы вынести человека в космос. В фильме был использован рассказ Королева о своей судьбе в передаче Алексея Леонова. Эта судьба, естественно, была полностью засекречена. Как говорил режиссер, "когда в СССР был запущен первый в мире спутник, Нобелевский комитет обратился к советским властям с просьбой назвать имя гения, открывшего новую эру. Они хотели наградить его Нобелевской премией. Но Хрущев ответил, что конструктором был советский народ, а стартовой площадкой - база социализма. Так наша страна осталась без еще одного нобелевского лауреата. Даже на похоронах его не рассекретили. Красная площадь полна народу, гроб несут Подгорный и Брежнев, за гробом идут космонавты, а кого хоронят - неизвестно!".

Легко догадаться, что фильм, повествующий об этой наглухо замурованной судьбе трагического русского гения, тоже почти не шел в кинотеатрах. Кара не успокоился и вернулся к этой судьбе в фильме 2015 года "Главный". В нем очень чувствуется усталость творца, который всю жизнь словно гребет против течения, преодолевая жесткое, порой жестокое сопротивление среды, и не имеет в ответ ни благодарности, ни хотя бы знаков внимания.

И наступила долгая пауза. С 2015 года Юрий Кара не подавал признаков активной творческой жизни. Только уже в качестве актера снялся в фильме "Азбука Морзе" - но следов этой картины на экранах пока тоже нет.

Мы поздравляем замечательного Юрия Кару с семидесятилетием. У этого возраста, как у любого другого, есть свои недостатки, но больше - преимуществ: возраст мудрости, какая дарована очень немногим людям искусства. А мудрость в искусстве - категория незаменимая. Поэтому - пусть будет новое кино. Мудрое и талантливое. Люди могут быть забывчивыми, но настоящую историю пишут художники.