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Стартовали съёмки комедии «Мой папа — медведь»

«Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и Arna Media объявили о старте съёмок фильма «Мой папа — медведь». Это семейная комедия, рассчитанная как на детей, так и на взрослых.

Стартовали съемки комедии «Мой папа — медведь»
© Чемпионат.com

Фото со съёмок

Фильм расскажет о 12-летней девочке Маше и её отце Мише. После трагических событий папа с дочкой вынуждены временно уехать в деревню, в старый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть к новой жизни, но у Маши совсем другие планы.

Режиссёром и сопродюсером картины выступает Максим Максимов. В актёрском составе комедии задействованы Ева Смирнова, Борис Дергачёв, Роман Курцын, Зоя Бербер, Андрей Пынзару и Александр Головин.

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Андрей Пынзару
Максим Максимов
Зоя Бербер
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