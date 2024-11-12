В Пензе фестиваль документального кино открыли фильмом «Отважные»

В Пензенской области начался международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Он объединил художников, музыкантов и режиссеров. Цель – вызвать у граждан чувство сопричастности к истории России, а также помочь сориентироваться в событиях, происходящих в зоне СВО.

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Первые встречи и показы прошли накануне на площадках школ в Лунинском и Бессоновском районах. С жителями встретились военный хирург Арслан Абдуллаев и бойцы с позывными Степаныч, Сенатор и Витязь. После этого присутствующим показали фильм «Отважные. Про Любовь. Регулярная Армия».

С горожанами встретится вдохновитель мероприятия, мать бойца Олеся Шигина, которая возглавляет культурные проекты Комитета семей воинов Отечества. Также жителям покажут выставку и кинофильмы «Уголь земли Русской».

Напомним, что в Пензе только 13% очистных сооружений находятся в хорошем состоянии. В Пензе в 2025 году могут отремонтировать мост на улице Токарной.