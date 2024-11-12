Нурлан Сабуров сыграет главную роль в сериале «Бедные Патрики»

Комик Нурлан Сабуров исполнит главную мужскую роль в сериале "Бедные Патрики" режиссера Аскара Узабаева, сообщили ТАСС в компании SoFilm. Также режиссер снимает новый фильм "День вне зависимости", в котором развлекательный контент сочетается с глубокими темами.

"Режиссер Аскар Узабаев, чей фильм "Руки вверх!" уже заработал в прокате около 900 млн рублей, стал партнером компании SoFilm Алексея Степанова (режиссер фильма "Осьминог"). Вместе они работают над рядом новых проектов, среди которых сериал "Бедные Патрики" и полнометражный фильм "День вне зависимости". <…> Главную мужскую роль в сериале исполнит комик Нурлан Сабуров", - сообщили в компании.

Как отметил собеседник агентства, проект "Бедные Патрики" рассказывает о негламурной стороне одного из самых дорогих районов Москвы. По сюжету обычная девушка из Челябинска - повар в местной столовой - неожиданно получает шанс показать свои кулинарные способности после случайной встречи с владельцем престижного ресторана на Патриарших прудах. Оказавшись в центре гастрономического шоу, она вынуждена импровизировать, чтобы впечатлить требовательную публику. Её соперник - амбициозный су-шеф, мечтавший стать шефом.

"Сотрудничество с SoFilm и Алексеем Степановым стало отличной возможностью расширить горизонты нашего кинопроизводства, объединяя опыт и потенциал. Сериал "Бедные Патрики" и фильм "День вне зависимости" - это проекты, в которых мы пытаемся передать дух современной жизни, показать внутренние конфликты героев на фоне того, что их окружает", - отметил Аскар Узабаев.

Фильм "День вне зависимости" - это комедия о жизни известного актера и комика Олега, чья звездная репутация оказывается разрушена собственными пороками. Олег, за кулисами зависящий от алкоголя, вечеринок и других пагубных привычек, неожиданно оказывается героем реалити-шоу, в котором должен прожить хотя бы один день без своих зависимостей. Бывшая жена и одновременно продюсер этого шоу Настя, движимая местью за прошлые обиды, превращает его жизнь в кошмар. Однако Олег постепенно осознает глубину своих проблем и начинает борьбу за свободу и самоуважение.