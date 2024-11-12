Появились свежие кадры эротического триллера «Плохая девочка»

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров эротического триллера «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. На них можно увидеть главных героев.

© Чемпионат.com

В центре сюжета оказывается Роми, влиятельная бизнесвумен из Нью-Йорка, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и Роми старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. С этого момента семейная жизнь женщины рушится, как и вся построенная карьера.

Вместе с Кидман в фильме также сыграли Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон и Софи Уайлд. Режиссёром выступила Халина Рейн.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 16 января.