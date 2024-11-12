Фильм о Марии Каллас с Анджелиной Джоли выйдет в России

Опубликован официальный русский трейлер фильма "Мария" (18+) с Анджелиной Джоли в главной роли.

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Джоли играет оперную диву Марию Каллас, о жизни которой и идёт речь в картине.

Лента вошла в конкурсную программу минувшего Венецианского фестиваля.

Режиссёр - обладатель "Серебряного медведя", чилийский постановщик Пабло Ларраин, автор биографических фильмов о Жаклин Кеннеди ("Джеки") и принцессе Диане ("Спенсер").

"Мария" выйдет в российский прокат 28 ноября.