Трейлер: фильм о Марии Каллас с Анджелиной Джоли выйдет в России
Опубликован официальный русский трейлер фильма "Мария" (18+) с Анджелиной Джоли в главной роли.
Джоли играет оперную диву Марию Каллас, о жизни которой и идёт речь в картине.
Лента вошла в конкурсную программу минувшего Венецианского фестиваля.
Режиссёр - обладатель "Серебряного медведя", чилийский постановщик Пабло Ларраин, автор биографических фильмов о Жаклин Кеннеди ("Джеки") и принцессе Диане ("Спенсер").
"Мария" выйдет в российский прокат 28 ноября.