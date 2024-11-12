В конкурсе фестиваля Arctic open будут состязаться 70 фильмов из 18 стран

В Архангельской области с 5 по 8 декабря пройдет VIII Международный кинофестиваль Arctic Open. В трех городах и трех поселках Поморья зрители познакомятся с новинками мирового авторского кинематографа, встретятся с актерами, режиссерами и представителями съемочных групп. Многие фильмы будут показаны в России впервые.

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В конкурсной программе представлены 70 работ из 18 стран: 12 полнометражных и 20 короткометражных игровых картин, 23 документальные. В номинации "Лучший фильм для детей и юношества" - 10 кинолент. Новинка арктического фестиваля этого года - спецпрограмма научно-популярных фильмов на приз соорганизатора большого социокультурного проекта Arctic Open - Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Авторы пяти фильмов будут соревноваться за путевку в экспедицию "Арктического плавучего университета".

Как сообщает пресс-служба фестиваля, особое место в этом году займет кинематограф Кыргызстана и Казахстана - новая волна кинорежиссуры этих республик, обратившая на себя внимание кинокритиков. В программе полнометражных игровых фильмов две премьерные картины из Ирана, новые работы маститых и молодых российских режиссеров разных киностудий страны.

Тематика суровой природы, испытания человеческого духа и смирения отразится в документальной конкурсной программе. Картины расскажут о священниках разных религий, живущих на удаленных островных северных территориях, отчаянных путешественниках и исследователях - удивительных героях различных этнических групп Севера и Арктики.

В конкурсной программе короткометражного кино - фильмы разных жанров: драмы, комедии, фэнтэзи и трагедии от режиссеров семи стран мира. В программе для детей, юношества и семейного просмотра киноленты о дружбе, мечтах и первых попытках принятия самостоятельных решений.

"Основная тематика программы этого года созвучна с названием нашего проекта "КиноАрхипелаг" - мы отправляемся в путешествие за горизонты иных пространств, к островам человеческих душ, зададим вопросы отшельникам и искателям, людям, поверивших в мечту, окунемся в природу мироздания под музыку священных песнопений, посетим арт-маяки, побываем в драматических штормах и посмотрим в небо!", - прокомментировала программный директор Arctic Open Анжелика Долинина.

Четыре команды жюри - 12 профессионалов из мира кино - определят победителей в четырех номинациях: полнометражные, короткометражные и документальные киноработы, а также фильмы для детей и юношества.

Фильмы конкурсной программы представлены на сайте кинофестиваля.

Внеконкурсная программа и другие события кинофестиваля будут объявлены дополнительно.

Организаторы получили более 2800 заявок, пришедших из 106 стран мира.